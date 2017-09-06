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NBA takımı Houston Rockets rekor fiyatla 2.2 milyar dolara satıldı

NBA ekiplerinden Houston Rockets, 2.2 milyar dolara işadamı Tilman Fertitta'ya satıldı. Bu rakam NBA'de yeni bir rekor kırılmasına neden oldu

NBA takımı Houston Rockets rekor fiyatla 2.2 milyar dolara satıldı

NBA ekiplerinden Houston Rockets, 2.2 milyar dolara işadamı Tilman Fertitta'ya satıldı. Bu rakam NBA'de yeni bir rekor kırılmasına neden oldu

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:08
NBA takımı Houston Rockets rekor fiyatla 2.2 milyar dolara satıldı
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NBA takımlarından Houston Rockets, 2.2 milyar dolara satıldı. Bu miktarın NBA’de yeni bir rekor olduğu ifade edildi.

Houston’lı işadamı milyarder Tilman Fertitta’nın satın aldığı Rockets, 1993 yılında Les Alexander tarafından 85 milyon dolar ödenerek alınmıştı.

Landry’s restorant zincirlerinin sahibi olan Fertitta’nın serveti 2.8 milyar dolar değerinde.

NBA’de son olarak LA Clippers 2014 yılında 2 milyar dolara satılarak zirvede yer alıyordu.

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