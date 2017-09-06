NBA takımı Houston Rockets rekor fiyatla 2.2 milyar dolara satıldı

NBA’de son olarak LA Clippers 2014 yılında 2 milyar dolara satılarak zirvede yer alıyordu.

Landry’s restorant zincirlerinin sahibi olan Fertitta’nın serveti 2.8 milyar dolar değerinde.

Houston’lı işadamı milyarder Tilman Fertitta’nın satın aldığı Rockets, 1993 yılında Les Alexander tarafından 85 milyon dolar ödenerek alınmıştı.

NBA takımlarından Houston Rockets, 2.2 milyar dolara satıldı. Bu miktarın NBA’de yeni bir rekor olduğu ifade edildi.

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