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Mutlu Topçu'dan hakemlere tepki

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından karşılaşmanın hakemlerine tepki gösterdi. Süper Lig’de hakemlerin çok kolay kart çıkardığını ifade eden Topçu, "İkinci yarı rakibimiz 11 kişi olmasına rağmen herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. 11 kişi oynasaydık daha farklı olabilirdi" dedi

Mutlu Topçu'dan hakemlere tepki

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından karşılaşmanın hakemlerine tepki gösterdi. Süper Lig’de hakemlerin çok kolay kart çıkardığını ifade eden Topçu, "İkinci yarı rakibimiz 11 kişi olmasına rağmen herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. 11 kişi oynasaydık daha farklı olabilirdi" dedi

11 Şubat 2017 Cumartesi 22:29
Mutlu Topçu'dan hakemlere tepki
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SPOR Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Bursaspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımın eksikleriyle alakalı çok antrenman yaptık. Maça iyi hazırlandık. Özgüvenin yerine gelmesi adına önemli mücadeleydi. Maça istekli başladık. Hakemin Boban Jovic'e gösterdiği ilk sarı kartını irdelemek lazım. İlk sarı kartın neticesinde ikinci sarı karttan kırmızı gördük. 10 kişi oynamak kolay değildir. İkinci yarı rakibimiz 11 kişi olmasına rağmen takımımızda herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. 11 kişi oynasaydık daha farklı olabilirdi. Bu kadar basit olmaz. Sonra Avrupa'da futbol böyle oynanmıyor. Standardı bulmak zorundayız. Hakemlerimiz de biraz düşünsün. Biz taraftarı çekmeye çalışıyoruz stada. Futbol oynamak istiyoruz ama olmuyor. Ben 11'e 11 oynamak istiyorum. Biz oyuna baskılı başladık. Kart ve penaltıdan sonra motivasyonu kaybettik. Rakip baskı yapar, golü bulur, sen çekilirsin. Sonra tekrar ayağa kalkarsın" dedi.

"ÇOK ÇABUK KART ÇIKIYOR"
Bir basın mensubunun Bursaspor'un lehine verilen penaltı pozisyonuna ilişkin sorusuna ise genç teknik adam, "Penaltıyı neden soruyorsunuz kırmızı kartı sorun. Ben sadece futbol oynanmasını istiyorum bize çalmasını istemiyorum. Bizim futbol adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çok çabuk kart çıkıyor. Çok çabuk faul çalıyor. Arkadan hafif dokunduktan sonra atıyor kendini hakem de kart veriyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mutlu TopçuBursaspor Teknik Direktörü Mutlu TopçuFenerbahçeSüper Lig
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