Musa Nizam tamam

KADROSUNDAKİ yabancı oyuncuların fazlalılığı nedeniyle transfer çalışmalarında rotayı Türk futbolculara çeviren Antalyaspor , savunma oyuncusu Musa Nizam 'la el sıkıştı. Trabzonspor 'un sözleşmesini feshettiği 26 yaşındaki defans oyuncusu Musa Nizam'la 2 yıllığına prensip anlaşması yapan kırmızı beyazlılar, savunma hattını güçlendirdi. Antalyaspor'un altyapısında yetişen Musa Nizam, 2008- 2014 yıllarında kırmızı beyazlı formayı giydikten sonra Trabzonspor'a transfer olmuş, geçen sezon ise Gaziantepspor'a kiralanmıştı. Musa Nizam, sözleşme imzalayarak yetiştiği kulüp olan Antalyaspor'a dönmüş olacak.

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