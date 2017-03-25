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Milliler'de Kosova hazırlıkları başladı

Hazırlık maçında Kosova ile karşılaşacak Türkiye, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı

Milliler'de Kosova hazırlıkları başladı

Hazırlık maçında Kosova ile karşılaşacak Türkiye, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı

25 Mart 2017 Cumartesi 20:55
Milliler'de Kosova hazırlıkları başladı
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A Milli Futbol Takımı, Moldova ile 27 Mart Pazartesi günü oynayacağı özel maç öncesi kampa girdiği Eskişehir'de ilk idmanını yaptı.Ay-yıldızlı ekibi, ilk çalışmasını gerçekleştireceği Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli karşıladı.Denizli, futbolcularla tek tek selamlaştıktan sonra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile odasında kısa bir görüşme yaptı. Daha sonra Denizli, Terim'e antrenmanın yapılacağı sahaya kadar eşlik etti.Terim yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, iki grup halinde top kapma oyunundan sonra sınırlı alanda çift kale taktik çalışma yaptı. İdmanda, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün yapılan Finlandiya maçında forma giyen futbolculardan Cenk Tosun, Olcay Şahan, İsmail Köybaşı ve Yunus Mallı'ya yenilenme programı uygulandı. Arda Turan, Selçuk İnan, Mehmet Topal ve Emre Mor ise oteldeki salonda çalıştı.A Milli Futbol Takımı, Yeni Eskişehir Stadı'nda gerçekleştireceği idmanla Moldova maçının hazırlıklarını sürdürecek. 

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Anahtar Kelimeler:
KosovaMillilerKosova HazırlıklarıTürkiyeEskişehir
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