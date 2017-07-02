Milli yıldızın yeni takımı belli oldu

BAYER Leverkusen ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu, 20 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında İtalya'nın Milan kulübüne transfer oldu. Sağlık kontrolünden geçmek için bugün İtalya'nın Milano kentine hareket eden Çalhanoğlu, İtalyan kulübünden yıllık 5 milyon Euro brüt maaş alacağı öğrenildi.
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