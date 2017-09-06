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Milli Takım'da yeni kriz! Abileri bağırdı, Emre Mor sevince katılmadı

Genç futbolcu Emre Mor, Hırvatistan zaferinin ardından yapılan sevince, Arda ve Emre Belözoğlu'nun kendisine bağırması nedeniyle katılmadı

Milli Takım'da yeni kriz! Abileri bağırdı, Emre Mor sevince katılmadı

Genç futbolcu Emre Mor, Hırvatistan zaferinin ardından yapılan sevince, Arda ve Emre Belözoğlu'nun kendisine bağırması nedeniyle katılmadı

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:21
Milli Takım'da yeni kriz! Abileri bağırdı, Emre Mor sevince katılmadı
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TÜRKİYE, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki  Hırvatistan zaferiyle coşarken maç sonunda bir detay dikkatlerden kaçmadı! Arda maçın son bölümünü kulübede teknik drektör gibi heyecanlı ve ayakta izledi. Maç bitince büyük sevinç yaşadı.

EMRE MOR SEVİNÇLERE KATILMADI

Herkes sevinirken, üzgün olan biri vardı! Emre Mor... Emre Mor maç sonu içeri gidip toplu sevince katılmazken  Lucescu onu yanağından okşadı ve bir şeyler konuştu. Emre Mor buna rağmen sevinçlere katılmadı ve soyunma odasına gitti.

ARDA VE EMRE BAĞIRDIĞI İÇİN GELMEMİŞ!

Maçın 70. dakikasında  Arda Turan yerine oyuna dahil olan genç oyuncunun neye bozulduğu da ortaya çıktı! Emre Mor takımın maç toplu sevincine katılmadı. Bu küskünlüğünün nedeni maç içinde bir hatasından ötürü Arda ve  Emre Belözoğlu'nun kendisine bağırmasının olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiMircea LucescuEmre BelözoğluHırvatistanArda Turan
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