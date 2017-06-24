Milli oyuncu hastaneye kaldırıldı

PRAG Arena'da oynanan maçın 4. dakikasında Bahar, sakatlık geçirdi. Tecrübeli oyuncunun yüzüne, ribaund mücadelesinde Slovakyalı basketbolcu Romana Vynuchalava'nın dizi isabet etti. Aldığı darbeyle yere düşen Bahar'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Başı döndüğü için ayağa kalkamayan 28 yaşındaki basketbolcu, sedyeyle oyun alanını terk etti.



Tecrübeli oyuncu bir süre salon içinde müşahede altına alındı. Bilinci yerinde olan Bahar, detaylı tetkiklerinin yapılması için hastaneye götürüldü. Salonda maçı takip eden Bahar'ın ailesi de hastaneye gitti.



Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ile Milli Takımlar Menajeri Haluk Yıldırım da Bahar'ın yanında hastaneye giderek, sporcularının durumunu yakından takip etti.