Mevlüt Tezel: "Robin van Persie'nin suçu ne?"

HAKEM, Robin Van Persie'nin hareketine faul çaldı. Kartın rengi ne olurdu tartışılır ama kartın çıkmaması hakemin sorunu. Tosic'in yaptığı ise net kırmızı kart. Vay efendim Persie tombala çekmiş, dilini çıkartmış; Pascal Nouma gibi ona da yedi ay ceza verilmeliymiş.

Türkiye'de maçlarda olayın geneline bakılmaksızın saniyelik bir hareketin görüntüsünden yola çıkılarak sosyal medyada linç kampanyası başlatılıyor. Evet, Pascal'a yapılan büyük haksızlıktı ama bunun hesabını Beşiktaş taraftarı kendi futbolcusunu kurban eden Serdar Bilgili'den sormalı.

Zaten Pascal da "Kimsenin benim gibi ceza almasını istemem" dedi. Hepsini geçtim; bir futbolcunun erkeklik uzvuna dokunması neden bu kadar büyütülüyor? Evet, kaba bir hareket bu ama Persie'nin kellesini isteyen Beşiktaşlılar'ın hiç mi donları apış aralarına yapışmıyor? Ayrıca Persie'nin yaptığı; tombala çekmek değil, şortunu düzeltmek. Başka maçlarda da buna benzer hareketleri var. Belli ki, bu hareket Persie'de tik olmuş. Ama bir art niyet yok, görüntüler ortada!Özetle Persie ceza alacak hiçbir harekette bulunmadı, eğer ceza alırsa bu büyük haksızlık olur. Sağduyulu Beşiktaşlıların benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum ama öyle bir grup Beşiktaşlı var ki, mahalle maçlarında yenilgiyi hak edemeyen çocuklar gibi mızıkçılık yapıyorlar. Yahu başkanınız "Bu süt kupasıydı, önemli değil" demedi mi? Niye uzatıyorsunuz, haksız yere Persie'nin ceza almasına çalışıyorsunuz. Asıl kınanması gereken; Orman'ın futbol tarihinin en önemli kupasını aşağılaması, Şenol Güneş'in Kjaer'in ağzını sıkması, seyircilerin ve Beşiktaşlı yedek futbolcuların sahaya girmesi.

