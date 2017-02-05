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Melo’dan TFF’ye eleştiri

Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, Medipol Başakşehir maçı üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) eleştiride bulundu

Melo’dan TFF’ye eleştiri

Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo, Medipol Başakşehir maçı üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) eleştiride bulundu

05 Şubat 2017 Pazar 23:19
Melo’dan TFF’ye eleştiri
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ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmada hakem Mete Kalkavan eleştirilerin hedefi olmuştu. Galatasaray’ın eski orta sahası Felipe Melo da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Mete Kalkavan ve TFF’ye yüklendi.

Şu an ülkesi takımlarından Palmeiras’ta forma giyen Felipe Melo’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle: 
“Yeter artık TFF. Galatasaray'a haksızlık yapmayı bırak. Armasında tek 4 yıldız olan bu takıma istemesen de saygı duyman gerekiyor. Unutma.” 

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Anahtar Kelimeler:
Felipe MeloMedipol BaşakşehirTürkiye Futbol Federasyonu
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