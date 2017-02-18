Medipol Başakşehir'e bir darbe daha

SPOR Toto Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Bülent Uygun'un çalıştırdığı Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi.90 dakika sonudna Mediopol Başakşehir iel Gaziantepspor arasındaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.Medipol Başakşehir bu beraberliğin ardından Spor Toto Süper Lig'de puanını 43'e çıkarmayı başardı. Gaziantepspor'un ise ligde puanı 15'e çıktı. Devre arasına lider giren Medipol Başakşehir son 10 lig maçında 16 puan kaybetmiş oldu.Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir gelecek hafta ligde deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantepspor ise gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.