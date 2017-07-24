Maicon yıldızlaştı  

SÜPER Lig temsilcisi Antalyaspor , yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampında Bundesliga 2 ekiplerinden FC Erzgebirge ile hazırlık maçı oynadı. Yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında teknik direktör Rıza Çalımbay, FC Erzgebirge karşısına çoğunlukla genç oyunculardan oluşan takımla çıktı. Antalyaspor maça kalede Ferhat, defansta Atakan, Bahadır, Yusuf, orta sahada Sakıp, Zeki, Yekta, hücumda da Emre, Danilo, Doğukan, Drole ile başladı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen kırmızı beyazlılar Maicon'un golüyle skorda eşitliği sağladı. Maç 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Yekta sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Antalyaspor'un maçta tek golünü atan Maicon performansıyla beğeni topladı.

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