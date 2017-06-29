Maicon İstanbul'a geldi

BREZİLYA'NIN Sao Paulo kentinden uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki futbolcu Maicon Pereira Roque'u, burada coşkulu bir taraftar grubu tezahüratlarla karşıladı.
Maicon, emniyet görevlilerinin yoğun güvenlik önlemleri altında dışarıya çıktı ve kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
Kariyeri
Profesyonel futbol kariyerine 2006-2007'de altyapısında yetiştiği Cruzeiro'da başlayan Maicon, Cabofriense, Nacional, Porto ve Sao Paulo formalarını giydi.
Porto ile üst üste 3 kez lig ve Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Brezilyalı oyuncu, Portekiz ekibi ile 1 kez de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
Porto formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 24 maça çıkan Maicon, 1 gol attı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.