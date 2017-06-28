Magaye Süper Lig yolunda

SÜPER Lig'e veda eden Adanaspor'da çıktığı 32 maçta attığı 10 gol ve gösterdiği performansla dikkat çeken Senegal asıllı Fransız oyuncu Magaye Gueye'ye, Süper Lig'den çok sayıda kulübün talip olduğu öğrenildi. Fransız basınında yer alan habere göre, Magaye ile çok yakından ilgilenen Alanyaspor, Bursaspor ve Göztepe, 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Süper Lig takımlarının yanı sıra Çin Süper Ligi ekibi Liaoning'in de Magaye'nin performansından etkilendiği ve yakın zamanda teklif yapabileceği ifade edildi. Magaye'nin Adanaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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