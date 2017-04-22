Maçta büyük arbede

MUŞ Şehir Stadyumu’nda Muş Spor FC ile Hasköy Spor arasında BAL’a yükselme maçı oynandı. Karşılıklı birer kırmızı kartın gösterildiği karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere tamamlandı. Karşılaşmanın ilk uzatma devresinde tribünlerden sahaya yabancı madde atılınca arbede yaşandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği taraftarları yatıştırmak için kulüp yöneticileri büyük çaba sarf etti. Çıkan olaylarda el ve ayağından yaralanan bir polis memuru, statta yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada uzatma devreleri de 0-0 tamamlanınca, karşılaşma penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında Muş Spor FC, sahadan 3-2 galip ayrılarak Muş’u BAL’da temsil etme hakkını kazandı.