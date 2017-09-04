Lucescu: Özür bekliyorum

İŞTE Lucescu'nun açıklamaları:

Ben mucize yaratamam. Sahaya çıktığında oyunu kontrol eden bir ekip yaratmak istiyorum. Ukrayna grupta organizasyon açısından en iyi oynayan ekip. Hakem hatalarını hepiniz gördünüz. 5 ciddi hata yapıldı. Bu düzeyde ben böyle bir hakemlik görmedim. Ukrayna yedek kulübesinde 3 tane İspanyol görevli vardı. Bunu bilmiyorsunuz. UEFA'dan, Collina'dan, hakemlerden resmi bir özür bekledim, ancak bu henüz gelmedi.

Hazırlıklarımızı yaptık. Hırvatistan ile ilgili analizlerimizi daha önce tamamladık ve maç saatini bekliyoruz. Hırvatistan da iyi isimleri olan bir kadroya sahip. Oyuncularımın bu maça hazır olduğunu söyleyebilirim.