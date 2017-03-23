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'Love olmazsa olmaz'

Son haftalardaki performansını Bursaspor maçında golle süsleyerek galibiyet perdesini açan Efecan Karaca, sezon sonunda ligde kalacaklarını söyledi

'Love olmazsa olmaz'

Son haftalardaki performansını Bursaspor maçında golle süsleyerek galibiyet perdesini açan Efecan Karaca, sezon sonunda ligde kalacaklarını söyledi

23 Mart 2017 Perşembe 23:40
'Love olmazsa olmaz'
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BURSASPOR karşısında Süper Lig kariyerinin ilk golünü atan Aytemiz Alanyasporlu orta saha Efecan Karaca, yeşil beyazlı ekip karşısında mükemmel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Takım olarak son haftalarda iyi bir çıkış da yakaladıklarını söyleyen Efecan "Safet hocanın gelmesiyle birlikte takım olarak iyi bir çıkış yakaladığımızı düşünüyorum. Bursaspor karşısında da önemli bir galibiyete imza attık. Her ne kadar 13. sıraya yükselsek de, biz de düşme tehlikesi yaşayan takımlar arasındayız. Kendi sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçını kazanarak o bölgeden hızla uzaklaşmak istiyoruz. Çünkü sahamızda iyi maçlar çıkarıp, iyi bir performans sergiliyoruz. Taraftarlarımız bizi ateşliyor. Onların da desteği ile Kasımpaşa maçında galip geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

'O OLMAZSA OLMAZ'

4 sezondur turuncu yeşilli formayı giyen Efecan Karaca, Vagner Love gibi bir dünya yıldızı ile aynı takımda olmaktan dolayı da ayrı bir gurur yaşadığını söyledi. Love'dan her geçen gün futbol adına yeni bir şeyler öğrendiklerini aktaran başarılı oyuncu "Love, gerçekten çok büyük bir futbolcu. Takım için 'olmazsa olmaz' diyebiliriz. Ondan çok şey öğreniyoruz. Takım içinde bizleri çok iyi motive ediyor. İletişimi mükemmel, o çok iyi bir futbolcu" dedi. Safet Susiç'in de taktik anlayışını beğendiğini söyleyen Efecan "Susiç gerçekten çok iyi bir insan, kariyeri de ortada. Futbolcularına karşı çok iyi davranıyor. Taktik anlayışı da gerçekten çok iyi. Takımımıza ve özellikle bana büyük katkısı oldu. Her şey iyi gidiyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu çıkışımızı sürdürürüz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
BursasporEFECAN KARACALove
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