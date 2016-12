Love'dan inciler

Toto Süper Lig 'in yayıncı kuruluşu Lig TV, Aytemiz Alanyaspor 'un Brezilyalı yıldız oyuncusu Vagner Love ile bir röportaj gerçekleştirdi. İlk yarıyı Lig TV'ye değerlendiren Love, "Süper Lig'e alıştım. Gollerim ikinci yarı yağmur gibi gelecek" dedi. Bazı maçların puan cetvelindeki yerlerini etkilediğini anlatan oyuncu "Bu durumu iki ayrı başlık altında değerlendirebiliriz. Birincisi, Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olarak fena gitmiyoruz. Ama daha iyi olabilirdi. Nasıl daha iyi olabilirdi? Çünkü içeride oynadığımız bazı maçları kaybettik. Bunların da çok önemli puanlar olduğunu düşünüyorum. Dışarıda kaybettiğimiz bir maç var, o maçı da kazanmış olsaydık şu an Alanyaspor çok daha farklı konumda olabilirdi. Ama performanstan tabi ki memnunuz" şeklinde konuştu.Süper Lig'in kaliteli ve zor bir lig olduğuna da değinen deneyimli forvet "Süper Lig, aynı zamanda gelişime açık olan bir lig. Daha önceki röportajlarımda buraya gelen yıldız oyuncuların bunu desteklediğini de söylemiştim. Ben de zor bir süreç atlattım ve lige alıştım. Belli bir zaman geçti ligde, artık alıştım. Süper Lig'in biraz daha kaliteli olabilmesi için gelişime açık olması gerekir. Avrupa'da görev yapmış teknik direktörler buraya gelirse, deneyimlerini ve taktiklerini aktarırlarsa, bence ligin kalitesini de geliştirecektir. Ama fizik olarak zor bir lig. Ben fiziksel olarak da iyi hissediyorum kendimi" şeklinde konuştu.Kendi bireysel performansı hakkında da konuşan Love "Buraya geldiğimde maç eksiğim de mevcuttu ve ilk maçlar benim için zor oldu. Ama şu an gerçekten çok iyi hissediyorum. Fiziksel olarak kendimi iyi ve hazır hissettiğim sürece, arkadaşlarıma da yakın hissediyorum. Futbolda bu önemli. Arkadaşlarınızın nereye gideceğinizi bilmeleri gerçekten çok önemli. Ben önümüzdeki günlerde çok daha iyi olacağımı hissediyorum. Futbolcu sahaya çıkınca oynadığı futboldan zevk almak ister. Biz bunu yapıyoruz sanırım. Aynı zamanda izleyicilere de seyir zevki yüksek maçlar izletiyoruz. Sonuç odaklı düşünmezsek eğer, bizim oynadığımız maçlarda seyircilerin zevk aldıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.