Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Love Brezilya'dan özel fizyoterapistini getirdi

Sakatlığından dolayı Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Vagner Love, Brezilya'dan özel fizyoterapistini getirterek Kayserispor maçına hazırlanıyor

Love Brezilya'dan özel fizyoterapistini getirdi

Sakatlığından dolayı Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Vagner Love, Brezilya'dan özel fizyoterapistini getirterek Kayserispor maçına hazırlanıyor

23 Nisan 2017 Pazar 20:07
banner404

AYTEMİZ Alanyaspor'un brezilyalı forveti Vagner Love, geçtiğimiz hafta içinde antrenmanda sakatlanmış, son oynanan Osmanlıspor maçında da forma giyememişti. Yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacağı söylenen Love, Brezilya'dan özel fizyoterapistini getirterek özel bir programla çalışmaya başladı. Zimbitlik Sahası'nda fizyoterapisti eşliğinde özel antrenman yapan sambacı yıldızın deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçına yetişmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

banner355
Son Güncelleme: 23.04.2017 21:01
Anahtar Kelimeler:
KayserisporBrezilyaVagner LoveOsmanlıspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi kralı Fenerbahçe
Derbi kralı Fenerbahçe
Vakıfbank Avrupa şampiyonu!
Vakıfbank Avrupa şampiyonu!
Van Persie, Rizespor'a karşı yok
Van Persie, Rizespor'a karşı yok

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals