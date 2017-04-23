Love Brezilya'dan özel fizyoterapistini getirdi

AYTEMİZ Alanyaspor'un brezilyalı forveti Vagner Love, geçtiğimiz hafta içinde antrenmanda sakatlanmış, son oynanan Osmanlıspor maçında da forma giyememişti. Yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacağı söylenen Love, Brezilya'dan özel fizyoterapistini getirterek özel bir programla çalışmaya başladı. Zimbitlik Sahası'nda fizyoterapisti eşliğinde özel antrenman yapan sambacı yıldızın deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçına yetişmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.