Love bilmecesi

GEÇTİĞİMİZ sezon başında Monaco'dan transfer edilen ve Alanyaspor'daki ilk yılında 23 gol atarak 'Gol Kralı' olan Vagner Love, yuvadan uçmak üzere. Adı Süper Lig devlerinin yanı sıra çok sayıda ünlü kulüple anılan Brezilyalı yıldızın, ülkesinin Serie A Ligi ekiplerinden Botofago ile anlaştığı öne sürüldü. Brezilya basınında çıkan haberde, deneyimli forvetin Alanyaspor kampına katılmayacağı ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek Botofago'ya imza atacağı iddia edildi. Haber, Alanya kamuoyunda şok etkisi yaratırken, turuncu yeşilli takımın taraftarları bu iddiaların gerçekleşmesi durumunda üzüleceklerini belirtti.

MAAŞINA ZAM MI İSTEDİ?

Alanyaspor Kulübü'ne yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre; Alanyaspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sambacı, turuncu yeşilli takım yönetiminden yıllık ücreti olan 1,5 milyon Euro'ya 300 bin Euro daha zam ve sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatılması isteğini menajeri aracılığıyla iletti. Durumu değerlendirmeye alan Alanyaspor yönetiminin ise oyuncunun menajerine şimdilik cevap vermediği, 2. etap hazırlık kampından önce durumun netlik kazanacağı öğrenildi. Ülkesi Brezilya'dan dönmeyen ve ilk etap kampına katılmayan Vagner Love, teklifinin kabul edilmesi halinde Alanya'ya gelecek ve 2. etap Avusturya kampına dahil olacak.