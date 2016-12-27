'Lige renk kattık'

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ilk yarının değerlendirmesini yaptığı röportajında "Her şeyden önce Alanyaspor'un Süper Lig'e renk kattığını ve yeni bir heyecan getirdiğini düşünüyorum" dedi

SPOR Toto

Aytemiz Alanyaspor bu ligin yeni ekiplerinden ve bu ligde kalıcı yapıya sahip olması gerekiyor. Kalıcı bir takımın hüviyetinde olup transfer çalışmalarını, kulüp yapısını ve maliyetleri göz önünde bulundurduğumuz zaman, bu işin zorluklarını görebiliyoruz. Ama lig yükseldikçe sorumluluklar daha çok artıyor. Ama yönetimsel olarak sorunların üstesinden geleceğimizi ve elimizden gelenin yapılabileceğini her zaman vurguladık. Sorunların elimizden geldiğince üstesinden geldik ama tabii ki hatalarımız ve eksiklerimiz de oldu” dedi. "Futbolun içerisinde hatalar her zaman var, önemli olan hazırlıklı olmak" diyen Çavuşoğlu "

Tabi ilk yarı 16 maç itibariyle bitti. 16 maçın değerlendirmesini yaptığımız zaman, her ne kadar teknik kadromuz 'Hedeflediğimiz puana ulaştık' dese de, benim beklentim daha fazlaydı" şeklinde konuştu.



'TOPARLANMAMIZ LAZIM'



Yapılan bireysel hataların birçok puan kaybettirdiğini söyleyen Başkan Çavuşoğlu "İlk yarı oynanan 16 maç sonunda 22-23 puanda olabilme şansına sahiptik. Nitekim bu şansı da yakalamıştık ama bireysel ve taktiksel hatalardan dolayı beklediğim puanı elde edemedik. Mutlaka bu tür hatalar olacak, her takım içinde bu tarz hatalar vardır. Yapmış olduğumuz hatalardan dolayı saha içerisinde alabileceğimiz en azından 4 mücadeleden 2’sini çok rahat alabilirdik. İçeride oynanan mücadelenin dördünü de alma şansımız vardı. Ama yemiş olduğumuz hatalı goller, yapmış olduğumuz hatalardan dolayı ve saha içerisinde oynanan oyunda biraz istikrarsız mücadele buna etki yaptı diyebiliriz. Neticesinde baktığımızda 18 puanla kötü bir yerde değiliz. İkinci yarı daha derli toplu olmamız lazım ve daha çok çalışmamız lazım. Futbolcu kadromuzda eksik olan bölgelere takviye yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı başlattık. İnşallah devre arasında eksiklerimizi tamamlayacağız. Futbolcu takviyesi yaptığımız zaman, ikinci yarıya daha güçlü gireceğiz. Çok fazla gol attık ama daha fazlasını yedik. Bu da bizim için bir handikap, bunu önlememiz lazım. İlk yarıda yapmış olduğumuz hataları azalttığımız zaman daha üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Toto Süper Lig 'de geride kalan ilk yarıyı değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu , Süper Lig'e yükselme süreçlerinin oldukça zor geçtiğini söyledi. Çavuşoğlu "Kulüp tarihinde yeni bir lig, yeni bir heyecan, yeni bir futbolcu yapılanması, bunların hepsi bizim için zor bir süreçti.Aytemiz Alanyaspor bu ligin yeni ekiplerinden ve bu ligde kalıcı yapıya sahip olması gerekiyor. Kalıcı bir takımın hüviyetinde olup transfer çalışmalarını, kulüp yapısını ve maliyetleri göz önünde bulundurduğumuz zaman, bu işin zorluklarını görebiliyoruz. Ama lig yükseldikçe sorumluluklar daha çok artıyor. Ama yönetimsel olarak sorunların üstesinden geleceğimizi ve elimizden gelenin yapılabileceğini her zaman vurguladık. Sorunların elimizden geldiğince üstesinden geldik ama tabii ki hatalarımız ve eksiklerimiz de oldu” dedi. "Futbolun içerisinde hatalar her zaman var, önemli olan hazırlıklı olmak" diyen Çavuşoğlu "Tabi ilk yarı 16 maç itibariyle bitti. 16 maçın değerlendirmesini yaptığımız zaman, her ne kadar teknik kadromuz 'Hedeflediğimiz puana ulaştık' dese de, benim beklentim daha fazlaydı" şeklinde konuştu.Yapılan bireysel hataların birçok puan kaybettirdiğini söyleyen Başkan Çavuşoğlu "İlk yarı oynanan 16 maç sonunda 22-23 puanda olabilme şansına sahiptik. Nitekim bu şansı da yakalamıştık ama bireysel ve taktiksel hatalardan dolayı beklediğim puanı elde edemedik. Mutlaka bu tür hatalar olacak, her takım içinde bu tarz hatalar vardır. Yapmış olduğumuz hatalardan dolayı saha içerisinde alabileceğimiz en azından 4 mücadeleden 2’sini çok rahat alabilirdik. İçeride oynanan mücadelenin dördünü de alma şansımız vardı. Ama yemiş olduğumuz hatalı goller, yapmış olduğumuz hatalardan dolayı ve saha içerisinde oynanan oyunda biraz istikrarsız mücadele buna etki yaptı diyebiliriz. Neticesinde baktığımızda 18 puanla kötü bir yerde değiliz. İkinci yarı daha derli toplu olmamız lazım ve daha çok çalışmamız lazım. Futbolcu kadromuzda eksik olan bölgelere takviye yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı başlattık. İnşallah devre arasında eksiklerimizi tamamlayacağız. Futbolcu takviyesi yaptığımız zaman, ikinci yarıya daha güçlü gireceğiz. Çok fazla gol attık ama daha fazlasını yedik. Bu da bizim için bir handikap, bunu önlememiz lazım. İlk yarıda yapmış olduğumuz hataları azalttığımız zaman daha üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.