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Lens Fenerbahçe'de devam etmek istediğini açıkladı

Sunderland'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Jeremain Lens sezon sonunda sarı lacivertli takımda kalmak istediğini açıkladı

Lens Fenerbahçe'de devam etmek istediğini açıkladı

Sunderland'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Jeremain Lens sezon sonunda sarı lacivertli takımda kalmak istediğini açıkladı

10 Şubat 2017 Cuma 09:50
Lens Fenerbahçe'de devam etmek istediğini açıkladı
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FENERBAHÇE'DE sezon başında Sunderland’den kiralanan Jeremain Lens, hem performansı hem de takıma sağladığı aidiyetle herkesin gönlünü kazandı.Camianın kısa sürede benimsediği yıldız futbolcu da sarı-lacivertli kulüpte olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hollandalı oyuncu, kariyerindeki en özel günleri Fenerbahçe’de geçirdiğini her fırsatta yakın çevresiyle paylaşıyor.Takım arkadaşları, taraftarlar ve teknik heyet ile çok iyi bir bağ kurduğunu hep anlatan Lens’in, “Geldiğim günden beri Fenerbahçe’de her şey yolunda gidiyor. Taraftarlar ilk günden beri yoğun ilgi gösteriyor. Takımdaki herkes ile de aram iyi. Zaten Dirk Advocaat benim tanıdığım bir hoca, daha önce çalışmıştık” dediği öğrenildi.Özellikle kulübün kendisini kabul etmesinden bahseden tecrübeli ismin, “Burada sevildiğimi biliyorum. Sevilmek güzel ve hep bu duyguyu yaşamak isterim” ifadelerini kullandığı bildirildi. Jeremain Lens’in ayrıca sezon sonunda kalıcı olarak Fenerbahçe ile devam etmek istediği, bu nedenle de sözleşmesindeki durumun netleşmesini merak ettiği aktarıldı. Fenerbahçe ile önemli bir çıkış yakalayan Lens, 13 ay sonra Hollanda Milli Takımı’na seçilmişti. Başarılı oyuncu, performansıyla da dikkat çekip, asistleriyle parladı. Jeremain Lens, 19 resmi maçta 3 gol atıp, 9 asist yaptı. 

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Anahtar Kelimeler:
SunderlandLensFenerbahçeKiralıkJeremain Lens
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