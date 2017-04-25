Kritik deplasman

SPOR Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Kayserispor'a konuk olacak olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından gruplara ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi. Sakatlıktan dönen Deniz Vural takımdan ayrı çalıştı. Brezilya'dan özel fizyoterapistini getirten yıldız golcü Vagner Love'ın ise bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

RAKİP AĞIR YARALI

Turuncu yeşilli temsilcimizin 29 Nisan Cumartesi günü konuk olacağı Kayserispor'da ise teknik direktör Mesut Bakkal göreve başladı. Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından koltuğa oturan Bakkal, takımla birlikte dün ilk antrenmanına çıktı. İdmandan önce tüm futbolcularla tesislerde bir araya gelerek kısa bir toplantı yapan Bakkal, daha sonra sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan takımına ilk antrenmanı yaptırdı. Son 4 haftadır kaybeden ve ateş hattından uzaklaşmak için Alanyaspor maçını kurtuluş maçı olarak gören Kayserispor'un, taraftarları önünde kazanmak istediği öğrenildi.

SARI ALARM

Üst üste Kayserispor ve Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da, savunma oyuncuları Berkan Emir ve Georgios Tzavellas sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı olan her iki oyuncu da Kayserispor maçında kart görmeleri halinde Konyaspor'a karşı forma giyemeyecekler.