Kralın kamp keyfi

ERZURUM'DAKİ ilk etap kamp çalışmasına iznini uzattırarak katılmayan Brezilyalı sambacı, Avusturya kampına dahil olarak taraftarlara da rahat bir nefes aldırmıştı. Alanya'ya gelir gelmez kişisel antrenörü ile açık kapatan oyuncu, Avusturya kampında da en hırslı isim olarak göze çarpıyor. Arkadaşları ile olan uyumu da gözden kaçmayan Love, neşeli haliyle takıma ayrı bir hava katıyor.