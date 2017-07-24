Kovulmanın eşiğine gelen Tudor'dan sürpriz hamle

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda eden G.Saray'da yönetim de taraftar da ikiye bölündü... Başta teknik direktör Igor Tudor olmak üzere bazı oyuncular ile de yolların ayrılması gündeme getirilirken son kararı başkan Dursun Özbek verdi. Vatan'ın haberine göre, geçtiğimiz sezonlarda sık sık teknik adam değişikliğine giden ve kötü sonuçlarda bunun etkisinin olduğunu düşünen başkan Dursun Özbek temkinli hareket etme kararı aldı.

IGOR TUDOR, DURSUN ÖZBEK'E SÖZ VERDİ!

Yönetimin salı günü yapacağı haftalık olağan toplantısında tüm fikirleri dinleyecek olan Özbek öncesinde ise teknik direktör Tudor'u sorguya çekti. Hırvat çalıştırıcının acil durum planını öğrenmek isteyen Özbek her şeyi tek tek sorarken Igor Tudor'dan "Başkanım merak etmeyin. Lig başladığında bambaşka bir G.Saray karşınızda olacak" yanıtını aldı. Bununla da yetinmeyen Tudor önümüzdeki süreçte G.Saray'ı nasıl ayağa kaldıracağını 5 madde ile başkan Özbek'e anlattı...

TAKIMIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

1- Sürekli takıma daha takviye yapılacağına vurgu yapan Tudor, yeni gelen isimlerle birlikte takımın çehresinin tamamen değişeceğini ifade etti. Bu isimlerin yap bozun son parçaları olacağını belirten Hırvat teknik adam, başta orta saha olmak üzere takıma yeni bir düzen geleceğini söyledi.

TEMPO ARTACAK

2- Bundan sonra antrenman temposu daha da artıyor. Sarı-kırmızılı oyuncular lig başlayana kadar bugüne kadar yaptıkları kondisyon çalışmalarının çok daha fazlasını yapacak ve Igor Tudor'un istediği seviyeye gelecek.

TAKTİK İDMANLARIN SAYISI ARTACAK

3-Hırvat teknik adamın aklında sadece kondisyon çalışmaları yok! Tudor, bundan sonra takıma taktik anlamda da yüklenecek. Oyun şablonunu oturtmak için taktik idmanların sayısını artırmayı planlayan Igor Tudor bu konuda da başkana söz verdi.

İKİ CİDDİ RAKİPLE HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

4-Yeni kurulan bir takım olduklarının altını çizen Tudor kalan süredeki hazırlık maçlarının önemine de değindi. Yurt dışı kampına bu hafta gidecek olan sarı-kırmızılıların en az iki ciddi rakip ile hazırlık maçı yapma kararının altında da Igor Tudor yatıyor.

B PLANI OLUŞTURULACAK

5-Östersunds maçlarında B planı olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalan Tudor bu konuda da yeni çalışmalar yapacağının sözünü verdi. B planı oluşturacağını ileten Tudor, takımı normalde dörtlü savunma ile oynatacağını fakat zaman zaman maç içinde üçlü savunmaya da dönmek adına kamp döneminde takımını çalıştıracağını iletti.