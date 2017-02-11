'Kötü oyun kötü sonuç'

AYTEMİZ Alanyaspor'a 3-0 kaybeden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını eleştirdi. Kötü bir oyunla kötü bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Özat, "Takımda memur zihniyetiyle oynayan oyuncular var. Bugün Alanyaspor'a karşı çok kötü oynadık. Elbette bizim de hatalarımız olmuştur ancak oyuncuların bu kadar ruhsuz oynayacaklarını tahmin etmiyordum. Gençlerbirliği formasını taşıyamayacak oyunların burada işi yok. Bu mağlubiyetle ilgili genel değerlendirmeyi daha sonra yapacağız" dedi.