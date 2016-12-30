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Korkutan yangın! Takım otobüsü yanıyordu!

İtalya'da oynanan Messina-Reggina maçının ardından Reggina takım otobüsü alev aldı

Korkutan yangın! Takım otobüsü yanıyordu!

İtalya'da oynanan Messina-Reggina maçının ardından Reggina takım otobüsü alev aldı

30 Aralık 2016 Cuma 13:47
Korkutan yangın! Takım otobüsü yanıyordu!
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İTALYA Serie C ekiplerinden Messina ve Reggina maçının ardından futbolseverleri korkutan anlar yaşandı.Messina'nın Reggina'yı 2-0 yendiği karşılaşmadan sonra stattan ayrılan Reggina takım otobüsü bir anda yanmaya başladı. Otobüsün arka tarafının alev alması ile korkulu anlar yaşanırken polisler anında müdahalede bulundu. Olay sırasında futbolcuların da takım otobüsü içinde yer aldığı belirtildi.Yangın kısa sürede bastırılırken olayın otobüsteki teknik bir arızadan dolayı mı yoksa Messina taraftarlarının saldırısı ile mi gerçekleştiği belirlenemedi. İtalyan polisi soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.Öte yandan Reggina cephesi, 2-0 kaybettikleri maçın ardından soyunma odasında saldırıya uğradıklarını ve darp edildiklerini dile getirdi.İki takım arasında oynanan maçlar 'Derby dello Stretto' adı ile biliniyor ve Sicilya'nın en çekişmeli ve tehlikeli derbileri arasında sayılıyor.

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Korkutan Yangın! Takım Otobüsü Yanıyordu!İtalyaMessinaRegginaİtalya Serie C
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