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Konyaspor’da iki yeni transfer

Atiker Konyaspor, İsveçli kaleci Patrick Carlgren ile 2+1 yıllık, sağ defans oyuncusu Savaş Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor’da iki yeni transfer

Atiker Konyaspor, İsveçli kaleci Patrick Carlgren ile 2+1 yıllık, sağ defans oyuncusu Savaş Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:47
Konyaspor’da iki yeni transfer
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YENİ sezonda Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek olan Konyaspor, 25 yaşındaki İsveçli kaleci Patrick Carlgren ile 2+1 yıllık, Fenerbahçe’de forma giyen 20 yaşındaki sağ defans oyuncusu Savaş Polat ile de 5 yıllığına anlaştı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde oyuncular kendilerini Konyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde konuşan Konyaspor Başkan Yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar, her iki oyuncuya transferlerin hayırlı olmasını diledi.
Genç futbolcu Savaş Polat yaptığı açıklamada, hayalleri ve hedefleri olan böyle büyük bir kulübe geldiği için mutluluk duyduğunu söyledi. Polat, "Buraya Konyaspor’un başarısına katkı sağlamak için geldim. Bundan sonra yapabileceğim tek şey çok çalışıp bu formanın hakkını vermek. İnşallah bizler için çok güzel bir sezon olacak" dedi.

Kaleci Patrick Carlgren ise, "Buraya gelmek benim bir hedefimdi. Konyaspor’u çok seviyorum. Elimden gelenin daha iyisini yapacağım. Konyaspor’u, taraftarını izledim ve çok beğendim. Her şey çok iyi olacak buraya geldiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu. 

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Son Güncelleme: 03.07.2017 16:53
Anahtar Kelimeler:
ATİKER Konyasporİsveçli Kaleci Patrick CarlgrenYeni Transfer
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