Kızlar galip geldi

BU yıl Türkiye Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden ve play-off maçlarını hedefleyen Alanya Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, hafta sonunda deplasmanda karşılaştığı Antalya temsilcisi Fixoto Gençlik takımını 70-51 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 25'e yükseltti. Fixoto Gençlik maçında galibiyeti hak eden bir oyun sergilediklerini söyleyen Alanya Belediyespor Bayan Basketbol Takımı Antrenörü Nuri Koç, play-off iddialarını sürdürdüklerini ifade etti. Oyuncularını da kutladığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı "Oyuncularımın hepsi iyi performans sergiledi ve sonucunda galip geldik. Güzel oyunumuzu kalan maçlarda da gösterip ligi en iyi yerde bitirmeyi ve şampiyon olmayı hedefliyoruz" dedi.