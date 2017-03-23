Kızlar duble yaptı

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Bölgesel Play-Off maçlarında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Tekrar yükselmek istediği bir üst lig için mücadele veren Alanya Belediyespor, Denizli Seviye Okulları'nın ardından önceki gün de Akdeniz Üniversitesi'ni yendi. Rakibini 79-57 mağlup eden kırmızı beyazlılar, 3. maçını ise 26 Mart Pazar günü deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. Kazandığı takdirde 3'te 3 yaparak avantaj elde edecek olan Alanya Belediyespor, maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 75. Yıl Spor Salonu'nda yaklaşık 1,5 saat idman yapan potanın perileri "Bursa BŞB engelini de aşacağız" dediler.