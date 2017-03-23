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Kızlar duble yaptı

Bayanlar Basketbol Bölgesel Ligi Play-Off mücadelelerine iyi başlayan Alanya Belediyespor, Denizli Seviye Okulları'nın ardından Akdeniz Üniversitesi'ni de mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı

Kızlar duble yaptı

Bayanlar Basketbol Bölgesel Ligi Play-Off mücadelelerine iyi başlayan Alanya Belediyespor, Denizli Seviye Okulları'nın ardından Akdeniz Üniversitesi'ni de mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı

23 Mart 2017 Perşembe 23:50
Kızlar duble yaptı
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TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Bölgesel Play-Off maçlarında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Tekrar yükselmek istediği bir üst lig için mücadele veren Alanya Belediyespor, Denizli Seviye Okulları'nın ardından önceki gün de Akdeniz Üniversitesi'ni yendi. Rakibini 79-57 mağlup eden kırmızı beyazlılar, 3. maçını ise 26 Mart Pazar günü deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. Kazandığı takdirde 3'te 3 yaparak avantaj elde edecek olan Alanya Belediyespor, maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 75. Yıl Spor Salonu'nda yaklaşık 1,5 saat idman yapan potanın perileri "Bursa BŞB engelini de aşacağız" dediler.

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Anahtar Kelimeler:
Bayanlar Basketbol BölgeselAlanya Belediyespor
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