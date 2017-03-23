Kızlar duble yaptı

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Bölgesel Play-Off maçlarında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Tekrar yükselmek istediği bir üst lig için mücadele veren Alanya Belediyespor, Denizli Seviye Okulları'nın ardından önceki gün de Akdeniz Üniversitesi'ni yendi. Rakibini 79-57 mağlup eden kırmızı beyazlılar, 3. maçını ise 26 Mart Pazar günü deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. Kazandığı takdirde 3'te 3 yaparak avantaj elde edecek olan Alanya Belediyespor, maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 75. Yıl Spor Salonu'nda yaklaşık 1,5 saat idman yapan potanın perileri "Bursa BŞB engelini de aşacağız" dediler.
23 Mart 2017 Perşembe 23:50