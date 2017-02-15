Keyifli mesai

BU sezon lige iyi bir başlangıç yapamamasına rağmen ligin ikinci yarısına daha güçlü giren Aytemiz Alanyaspor'un 21. haftadaki rakibi Trabzonspor, ikinci yarıda oynadığı 4 karşılaşmayı da kazandı. Uzun yıllardır bu kadar yüksek galibiyet serisi yakalayamayan bordo mavili ekip, temsilcimiz Alanyaspor karşısında seriyi sürdürmek istese de, Gençlerbirliği karşısında farklı galip gelerek moral bulan turuncu yeşilli ekibin de tek hedefi 3 puan olacak. Ligin ikinci yarısında 4 maç yapan ve hepsini kazanan Trabzonspor, bu maçlarda 8 gol attı ve kalesinde sadece 1 gol gördü. Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde ise en az gol yiyen ekip olma başarısını gösterdi

NEŞELİ ANTRENMAN

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında 20 Şubat Pazartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor ise bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Gençlerbirliği galibiyetiyle iyice moral bulan ve antrenmanları neşe içerisinde yapan turuncu yeşilliler, sabah yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Isınma koşusunun hemen ardından önceden belirlenen taktik programı üzerinde çalışan oyuncular, akşam antrenmanında ise çift kale maç yaptılar. Dün yapılan her iki antrenmana da sakatlığı süren Cenk Ahmet Alkılıç katılmadı. Alanyaspor, Trabzonspor mesaisini bugün yapacağı idmanla sürdürecek.