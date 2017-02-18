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Kevin Gameiro'dan 5 dakikada hat-trick!

Zirveden kopmak istemeyen Atletico Madrid, deplasmanda Sporting Gijon'u 4-1 yenerek hata yapmadı ve yerini korudu

Kevin Gameiro'dan 5 dakikada hat-trick!

Zirveden kopmak istemeyen Atletico Madrid, deplasmanda Sporting Gijon'u 4-1 yenerek hata yapmadı ve yerini korudu

18 Şubat 2017 Cumartesi 18:09
Kevin Gameiro'dan 5 dakikada hat-trick!
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LALİGA'NIN 23. haftasında düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Sporting Gijon, zirve takibini sürdürmek isteyen Atletico Madrid'i konuk etti. Maçın genelinde pozisyon üretmekte zorluk çeken Atletico Madrid, ilk yarıda kontrolü eline alamadı. Güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun sergileyen Sporting Gijon, zaman zaman rakip kalede tehlikeler yarattı. İki tarafta aradığı golü bulamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.Diego Simeone'nin ekibi ikinci devreye hızlı başladı. 46. dakikanın henüz ilk saniyelerinde, Gijon savunmasının arkasına sarkan Yannick Carrasco, takımını öne geçiren golü kaydetti. Ev sahibi ekip golün şokunu çabuk atlattı ve 49. dakikada Sergio Alvarez ile skora dengeyi getirdi. İki tarafta yakaladığı ender fırsatlardan yararlanamazken Antoine Griezmann'ın 75. dakikadaki golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Griezmann'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Kevin Gameiro, kaleciden sıyrılıp topu boş ağlara gönderdi ve Atletico'yu tekrar öne geçirdi. Golden bir dakika sonra Gijon savunmasının hatasını iyi değerlendiren Gameiro, bir kez  daha rakip ağları havalandırdı ve kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetmiş oldu. 85'te bir gol daha atan Kevin Gameiro hatt-rick yaptı ve günün yıldızı oldu.Bu galibiyetle puanını 45'e yükselten Atletico Madrid, dördüncu sıradaki yerini korudu ve zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi Sporting Gijon ise 16 puanla 18. sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Atletico MadridKevin Gameiro5 DakikaHat-trickSporting Gijon
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