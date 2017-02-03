Kestelspor kendinden emin

BU yıl yola tecrübeli teknik adam Ali Haydar Durusoy ile çıkan Alanya Belediyesi Kestelspor, Antalya Süper Amatör Küme 2. Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayarak şampiyon olmuş, play-off oynamaya hak kazanmıştı. BAL Ligi iddiasını sürdüren mavi beyazlı temsilcimiz, 5 Şubat Pazar günü saat 14.00'de ilk maçını deplasmanda Manavgat Belediyespor'la yapacak. Teknik direktör Ali Haydar Durusoy gözetiminde bugün hazırlıklarını sürdüren Kestelspor, yarın son bir ter antrenmanı gerçekleştirecek ve ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Deneyimli çalıştırıcı Haydar Durusoy, "Sezon boyunca çok çalıştık ve şimdi play-off maçları oynayacağız. İyi performansımızı burada da sürdürüp BAL Ligi'ne yükseleceğiz" dedi.

"YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK"

10 maç sonunda yine şampiyon olarak BAL Ligi'nin kapısında içeri girmek isteyen Kestelspor'da tüm camia Manavgat Belediyespor maçına kilitlendi. Dün akşam kalabalık bir toplantı yaparak maçın organizasyonunu yapan Kestelspor Başkanı Levent Uğur, tüm şehri kenetlenmeye davet etti. Uğur, play-off mücadeleleri sonucunda hedeflerine ulaşacaklarını söyleyerek, "Maç için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ümit ediyoruz ki 10 maç sonunda şampiyon olarak BAL Ligi'ne yükseleceğiz. Bu yıl güçlü bir yönetim ile yola çıktık ve hedeflerimize ilerliyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte organizasyonumuzu yaptık. Çok sayıda taraftarla yarın güzel bir maç izleterek galip geleceğiz" dedi.