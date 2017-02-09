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Kestelspor hücuma takviye yaptı

Play-off grubu 2. maçında Pazar günü Finike Belediyespor'u konuk edecek olan Kestelspor, orta saha ve forvete 2 tecrübeli ismi transfer etti

Kestelspor hücuma takviye yaptı

Play-off grubu 2. maçında Pazar günü Finike Belediyespor'u konuk edecek olan Kestelspor, orta saha ve forvete 2 tecrübeli ismi transfer etti

09 Şubat 2017 Perşembe 15:48
Kestelspor hücuma takviye yaptı
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ANTALYA Süper Amatör Küme Play-Off Grubu'nun ilk maçında deplasmanda Manavgat Belediyespor'a boyun eğen Kestelspor, bir taraftan sahasında oynayacağı Finike Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürürken, diğer taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi beyazlı ekip, play-off maçları sonunda hedeflediği BAL Ligi'ne yükselebilmek için 2 yeni transfer daha yaptı. Forvet arkası pozisyonunda oynayan, 2. ve 3. liglerde uzun yıllar forma giyen 34 yaşındaki Polat Çelebi'yi Bulancakspor'dan transfer eden Kestelspor, orta sahaya da Konyaaltıspor'dan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu İsmail Şener'i alarak takviye yaptı. Hedeflerinin kalan 9 maçta galip gelerek BAL Ligi'ne yükselmek olduğunu söyleyen Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Manavgat Belediyespor maçında şanssız bir yenilgi aldık. Öne geçmemize rağmen rehavete kapıldı ve bu sezonki ilk yenilgimizi aldık. Ama Kestelspor 1 maçla yıkılmaz. Kadromuza iki tecrübeli ismi dahil ettik. Kalan maçlarımızı kazanarak Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseleceğiz" dedi. Başkan Uğur ayrıca, "12 Şubat Pazar günü saat 14.00'de Finike Belediyespor'u ağırlayacağız. Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan bu önemli maça tüm taraftarlımızı davet ediyorum" dedi.

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Son Güncelleme: 09.02.2017 15:56
Anahtar Kelimeler:
Finike BelediyesporKestelspor
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