Kestelspor fırsat tepti



ANTALYA Süper Amatör Küme sezonu şampiyon tamamlayarak play-off grubuna kalan Alanya Belediyesi Kestelspor, ilk maçını deplasmanda Manavgat Belediyespor ile yaptı. Kestelsporlu yöneticiler ve taraftarların da büyük ilgi gösterdiği play-off ilk maçı, Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynandı. İlk yarıda rakibin baskısına rağmen 11. dakikada golü bulan temsilcimiz, ilk 45 dakika sonunda soyunma odasına 1-0 önde girdi.

MANAVGATLI SEYİRCİLER SAHAYA GİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısı biraz gergin başladı. Manavgat 60. dakikada penaltı atışıyla skoru 1-1'e getirdikten sonra bazı Manavgat Belediyespor'lu taraftarlar sahaya girerek Kestelspor yedek kulübesine saldırdı. Ardından olaylar sakinleşti ve hakem maçı devam ettirdi. Ardından Manavgat ikinci golü buldu. Hakem Sarper Barış Saka'nın da bariz hatalarının olduğu mücadelede Kestelspor büyük bir fırsatı teperek 2-1 mağlup oldu.