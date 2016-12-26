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Kestel tutulmuyor

Süper Amatör Lig'de Antalya Asat Gençlik ve Spor'a konuk olan Kestelspor, rakibini 2-0 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü

Kestel tutulmuyor
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BU sezon BAL Ligi'ne çıkmayı kafasına koyan Alanya Belediyesi Kestelspor tutulmuyor. Oynadığı 13 karşılaşmada 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 37 puana ulaşan Mavi-Beyazlı ekip, haftasonunda konuk olduğu ligin zayıf ekiplerinden Antalya Asat Gençlik ve Spor'u da mağlup ederek yenilgisiz olarak yoluna devam etti. Ligde son 4 haftaya girdiklerini ve artık daha dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Kestelspor Teknik Direktörü Ali Haydar Durusoy "Öncelikle bu galibiyet için oyuncularımı teker teker kutluyorum. Bu yıl kendimize bir hedef koyduk ve bu doğrultuda ilerliyoruz. İnşallah lig sonunda gülen taraf biz olacağız" dedi. 
 
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Etiketler; #Süper Amatör Lig #Antalya Asat Gençlik ve Spor
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