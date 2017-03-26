Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.409
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5070
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Mart 2017 Alanya -...
Engelli çocuklara 'At'la terapi'
Engelli çocuklara 'At'la terapi'
TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200 bini geçti
TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200...

Kestel rahat geçti 2-0

SAL Play-Off Grubu'nda iddiasını sürdüren Kestelspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Beymelek'i 2-0'la geçti. Mavi beyazlı ekip 15 puana yükseldi ve liderle arasındaki puan farkını 2'ye, 2. Manavgat'la ise 1'e indirdi

Kestel rahat geçti 2-0

SAL Play-Off Grubu'nda iddiasını sürdüren Kestelspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Beymelek'i 2-0'la geçti. Mavi beyazlı ekip 15 puana yükseldi ve liderle arasındaki puan farkını 2'ye, 2. Manavgat'la ise 1'e indirdi

26 Mart 2017 Pazar 21:07
Kestel rahat geçti 2-0
banner404

ANTALYA Süper Amatör Küme Play-Off Grubu 8. hafta maçları bugün oynandı. Gruptaki iddiasını sürdüren Alanya Belediyesi Kestelspor da sahasında Beymelek Belediyespor'u konuk etti. Rakibini 2-0 mağlup eden temsilcimiz, rakiplerinin puan kaybettiği haftadan karlı çıktı. Lider Manavgat sahasında Korkuteli ile 0-0 berabere kalırken, Muratpaşa ise Finike'yi ağırladığı maçta 4-4 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Manavgat puanını 17'ye, Korkuteli 16'ya, Kestelspor ise 15'e yükselterek son haftaların daha heyecanlı maçlara sahne olacağının sinyallerini verdiler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SAL Play-OffKestelsporBeymelek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye tarihinin ilk madalyası
Türkiye tarihinin ilk madalyası
İlk maçında mağlup oldu
İlk maçında mağlup oldu
Galatasaray'da kritik toplantı: Şükür ve Erdem...
Galatasaray'da kritik toplantı: Şükür ve Erdem...

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals