Kestel rahat geçti 2-0

ANTALYA Süper Amatör Küme Play-Off Grubu 8. hafta maçları bugün oynandı. Gruptaki iddiasını sürdüren Alanya Belediyesi Kestelspor da sahasında Beymelek Belediyespor'u konuk etti. Rakibini 2-0 mağlup eden temsilcimiz, rakiplerinin puan kaybettiği haftadan karlı çıktı. Lider Manavgat sahasında Korkuteli ile 0-0 berabere kalırken, Muratpaşa ise Finike'yi ağırladığı maçta 4-4 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Manavgat puanını 17'ye, Korkuteli 16'ya, Kestelspor ise 15'e yükselterek son haftaların daha heyecanlı maçlara sahne olacağının sinyallerini verdiler.