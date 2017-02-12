Kestel kendine geldi

ANTALYA Süper Amatör Küme Play-Off Grubu ilk maçında Manavgat Belediyespor'a kaybeden Kestelspor, bugün sahasında ağırladığı Finike Belediyespor'a acımadı. Maça hızlı başlayan mavi beyazlı ekip 2. dakikada Hasan Karaduman'la yüzde yüzlük bir pozisyonu kaçırdı. 6. dakikada ise Namık rakiplerini çalımlayarak korner çizgisi kenarından ortaladı. Topa iyi yükselen Hasan Karaduman bu sefer hata yapmadı ve şık bir kafa vuruşu yaparak topu ağlarla buluşturdu 1-0. Ardından 29. dakikada Mehmet Can'ın pasına hareketlenen Regaip kaleciyi çalımladı ancak kaleci tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Alican, kaleciyle topu farklı köşelere göndererek takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı 2-0. Karşılaşmanın ilk

yarısı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Kestelspor, 70. dakikada Regaip Polat'ın ceza sahası dışından attığı golle skoru 3-0'a getirdi. 3 puanı 3 golle alan Kestelspor, BAL Ligi hedefini sürdürdü.

"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

Maçın ardından Kestelspor camiası büyük bir sevinç yaşadı. İyi ve güzel bir futbol sergileyerek galip geldikleri için mutlu olduğunu söyleyen teknik direktör Ali Haydar Durusoy, "Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Geçtiğimiz hafta şanssız bir mağlubiyet almıştık. Bugün ise gerçek oyunumuzu göstererek play-off grubundaki ilk 3 puanımızı aldık. Camiamıza hayırlı olsun" dedi. Kestelspor Başkanı Levent Uğur ise yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlarla galibiyeti kutladı. "Emeklerimizin karşılığını play-off maçlarından sonra BAL Ligi'ne yükselerek alacağız. Bugün tribünlere gelerek bizlere destek veren tüm taraftarlarımıza ve sporseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.