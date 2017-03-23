Kestel'de sıkı hazırlık

ANTALYA Amatör Küme Play-Off maçlarında son 3 haftaya girilirken, grupta 12 puanla 3. sırada bulunan temsilcimiz Kestelspor da mücadelesini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Finike Belediyespor'u 3-0'la geçerek iddiasını sürdüren mavi beyazlı ekip, 26 Mart Pazar günü sahasında Beymelek Belediyespor'u konuk edecek. Ligde bir iddiası kalmayan rakibini yenerek Manavgat ve Korkuteli'nin puan kaybetmesini bekleyecek olan Kestelspor, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sait Taş gözetiminde yapılan antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan mavi beyazlılar, ardından dar alanda pas çalışması yaptılar. Antrenmanın son bölümünde taktik çift kale maç yapan Kestelsporlu oyuncular, hırslı görüntüleriyle dikkat çekti.

'TRİBÜNLERİ DOLDURALIM'

Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur, Pazar günü saat 15.00'de Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan maça tüm sporseverleri beklediğini söyledi. Bölgesel Amatör Ligi (BAL) yolunda umutlarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Uğur "Play-Off Grubu'na şanssız bir mağlubiyetle başladık. Ardından önceki haftalarda üst üste berabere kaldık ve puanlar kaybettik. Şu an açık ara farkla lider olmamız gereken grupta 3. sıradayız. Her şeye rağmen iddiamızı sürdürüyoruz. Kalan 3 maçımızı da kazanıp, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Beymelek maçında taraftarlarımızı stadyuma bekliyorum" dedi.

