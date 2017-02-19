Kestel Beymelek virajında

ANTALYA Süper Amatör Küme Play-Off Grubu 3. maçları bugün oynanacak. İlk maçını deplasmanda Manavgat Belediyespor'a karşı kaybeden temsilcimiz Kestelspor, 2. maçında ise Finike Belediyespor'u 3-0'la geçmişti. Bugün gruptaki 3. maçında Beymelek Belediyespor'a konuk olacak olan mavi beyazlı ekip, rakibini deplasmanda mağlup ederek BAL Ligi yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Beymelek Stadı'nda bugün saat 14.00'de başlayacak olan mücadeleye Alanya'dan da çok sayıda taraftarın gideceği öğrenildi.