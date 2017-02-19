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Kestel Beymelek virajında

Süper Amatör Küme Play-Off Grubu'ndaki temsilcimiz Kestelspor, bugün Demre ekibi Beymelek Belediyespor'a konuk oluyor 

Kestel Beymelek virajında

Süper Amatör Küme Play-Off Grubu'ndaki temsilcimiz Kestelspor, bugün Demre ekibi Beymelek Belediyespor'a konuk oluyor 

19 Şubat 2017 Pazar 10:11
Kestel Beymelek virajında
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ANTALYA Süper Amatör Küme Play-Off Grubu 3. maçları bugün oynanacak. İlk maçını deplasmanda Manavgat Belediyespor'a karşı kaybeden temsilcimiz Kestelspor, 2. maçında ise Finike Belediyespor'u 3-0'la geçmişti. Bugün gruptaki 3. maçında Beymelek Belediyespor'a konuk olacak olan mavi beyazlı ekip, rakibini deplasmanda mağlup ederek BAL Ligi yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Beymelek Stadı'nda bugün saat 14.00'de başlayacak olan mücadeleye Alanya'dan da çok sayıda taraftarın gideceği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 19.02.2017 10:18
Anahtar Kelimeler:
Beymelek BelediyesporDemrePlay-Off GrubuSüper Amatör KümeKestelspor
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