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Kenan Sofuoğlu pistlere dönüyor

Elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ilk iki yarışına katılamayan Kenan Sofuoğlu, 2 Nisan'da İspanya'daki mücadeleye çıkarak aylardır uzak kaldığı pistlere geri dönecek

Kenan Sofuoğlu pistlere dönüyor

Elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ilk iki yarışına katılamayan Kenan Sofuoğlu, 2 Nisan'da İspanya'daki mücadeleye çıkarak aylardır uzak kaldığı pistlere geri dönecek

24 Mart 2017 Cuma 14:13
Kenan Sofuoğlu pistlere dönüyor
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SAKARYA'NIN Akyazı ilçesinde antrenman yaptığı sırada geçirdiği kazada sağ el bilek eklem bölgesinde kırık oluşan ve bir ay içerisinde üç ameliyat geçiren Kenan Sofuoğlu, 2 Nisan'da İspanya Aragon Pisti'nde yapılacak sezonun üçüncü yarışına çıkacak.
Milli motosikletçi Kenan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle çok uzun süre motosikletinden ayrı kaldığını ve İspanya'daki yarışla bu hasretin sona ereceğini söyledi.
Sakatlığına rağmen sezonun ilk yarışının gerçekleştiği Avustralya'ya gittiğini fakat parmağı yeniden çıktığı için ilk iki yarışa katılmama kararı aldığını belirten Kenan, "Şimdi riskli de olsa İspanya yarışına yetişebilirim diye düşündüm. İyi ki de bu kararı aldık. İspanya yarışına artık çok az kaldı. Hamdolsun parmağımın durumu çok iyi durumda. Tabii ki yüzde yüz değilim ama motor kullanacak seviyeye geldiğime inanıyorum." diye konuştu.
Kenan Sofuoğlu, hafta sonu motosikletine geri dönmek istediğini ve Aragon yarışı öncesi kendi pistinde antrenmanlara başlayıp, yavaş yavaş motosiklete alıştırma yapmak amacında olduğunu dile getirdi.
Motosiklete binmeyi özlediğini ifade eden Kenan, şunları kaydetti:
"4 aydır motosiklet kullandığım söylenemez. Yarışta bir an motora binip şaşırmak istemediğim için kendi pistimde antrenmanlara başlayıp Aragon'da sezonu açmak istiyorum. Bu sakatlığın bazı iyi tarafları da oldu. Motosikleti özledim. Uzun yıllardır yarışıyorum ve birçok şampiyonluğumuzdan ötürü, bazen insanlarda sıkılma olabiliyor. Bu sakatlık sayesinde işimi ne kadar sevdiğimi daha iyi anladım, motosiklete bineceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bu işi çok seviyorum ve bu sevginin başarı getireceğine inanıyorum. Rabbim inşallah bu sezon sonunda da şampiyonluk nasip eder."

"RAKİPLERİMİN PUAN KAYBI BENİM İÇİN AVANTAJ"
Milli motosikletçi, katılamadığı yarışları televizyondan takip ettiğini ve eksi 30 puanla şampiyonaya başlayacağını kaydetti.
Yarışlarda bazı iddialı pilotların puan çıkaramadığına işaret eden Kenan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şampiyonadaki puanlama açısından kendime, 'İlk iki yarışa katılmıyorum. Sezona eksi 50 puanla başlayacağım.' dedim. Eksi 50 puanı kapatıp şampiyon olmak bu işte çok zor fakat ilk yarışta birçok iddialı pilot puan çıkartamadı. Eksi 30 puanla şampiyonaya başlayacağım. Bu iyi bir sonuç. Aragon'da iyi bir başlangıç yapıp sezonu istediğim gibi tamamlayabilirsem inşallah eksi 30 puanı kapatabilirim. 4-5 aydır motordan uzak kaldım ve sakatlığı yaşadığım yer sol bileğim olsaydı, 'Yüzde yüz olarak Aragon'da hazırım.' diyebilirdim. Gaz kolunu kontrol ettiğim bileğimde sorun yaşamam işimi çok zorlaştırıyor. Tahminen 20 turluk bir yarışa çıkacağız. Böyle bir sakatlık ardından 20 turluk yarışta ne kadar dayanırım bilemiyorum. Havalar çok iyi gidiyor motora bineceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum."

"MOTOR KULLANAMADIĞIM İÇİN BİSİKLETE BİNDİM"
Kenan, uzun süre motosikletten ayrı kalmanın kendisi için çok zor olduğunu fakat geçen sezon başında da sakatlık yaşamasına rağmen yılı şampiyon olarak tamamladığını belirtti.

Sporda her şeyin kafada bittiğini ve moralini yüksek tutmaya çalıştığını aktaran Kenan, "İnsan sakatlığında moral olarak çöküntü yaşıyor. Sporda her şey kafada biter, eğer moraliniz iyi ise onunla beraber sonuçlar olumlu olur. Geçen yıl öyle bir avantajım vardı. Üst üste yarışlar kazanarak o puan kaybını kapatmıştım. Aragon'da da iyi bir başlangıç yaparsam 2017 şampiyonluğundaki en büyük desteğim olabilir. İnanıyorum ki iyi bir sezon bizi bekliyor. Motordan ayrı kaldığım süreç içerisinde yatmadım. Sürekli çalıştım, motor kullanamadığım için bisiklete bindim. Evde sürekli bisikletin üzerindeydim. Akşamları geç vakitlere kadar bisikletle ter döktüm. Böylece gücümün yerine gelmesini sağladım." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ZİYARETİYLE MORAL DEPOLADIM"
Yaklaşık iki ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini Huber Köşkü'nde kabul ettiğini hatırlatan Kenan Sofuoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Orada kendisiyle görüşmüştük. Aile büyüklerinden onu çok seven bir nenemiz vardı. Ondan bahsetmiştim. O da bana 'Sakarya'ya geldiğimde kendisini görmek istiyorum.' demişti. Sakarya ziyaretinde çok yoğun olduğu için ben de rahatsız etmek istemedim. Sağ olsunlar geldiler. Kendisine olan sevgimizden ötürü gelmesi bizi onurlandırdı. Yaptığımız işte moral her şeydir, yarış öncesi böyle bir moral depolamak çok iyi oldu."


 

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaKenan SofuoğluDünya Supersport Şampiyonası
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