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'Kayseri'yi istiyorum'

Sakatlığından dolayı Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Vagner Love, Brezilya'dan özel fizyoterapistini getirterek Kayserispor maçına yetişmeye çalışıyor

'Kayseri'yi istiyorum'

Sakatlığından dolayı Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Vagner Love, Brezilya'dan özel fizyoterapistini getirterek Kayserispor maçına yetişmeye çalışıyor

24 Nisan 2017 Pazartesi 23:55
'Kayseri'yi istiyorum'
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AYTEMİZ Alanyaspor'un 16 gollü yıldızı Vagner Love, geçtiğimiz hafta içinde antrenmanda sakatlanmış, son oynanan Osmanlıspor maçında da forma giyememişti. Yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Love, tedavisini hızlandırmak için Brezilya'dan özel fizyoterapistini getirtti. Özel bir antrenman programıyla takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Love'ın Kayserispor maçında oynamak istediği öğrenilirken, oyuncunun günde 2 özel programla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 

LOVE YOKSA GOL YOK

Süper Lig'in ilk 4 sırasında yer alan takımlardan sonra en çok gol atan takım (45) ünvanını elinde bulunduran turuncu yeşilliler, Vagner Love'ın forma giyemediği Osmanlıspor maçında skor üretemedi. 6 hafta sonra ilk kez rakip kaleye gol atamayan Alanyaspor'un haftalar sonra gol atma serisi ve 3 haftalık galibiyet serisi sona ermiş oldu. Kayserispor maçıyla birlikte yeşil sahalara dönmek isteyen Love'ın yakın çevresine "Bir an önce iyileşmek ve gollerime devam etmek istiyorum" dediği öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Osmanlıspor
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