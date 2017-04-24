'Kayseri'yi istiyorum'

AYTEMİZ Alanyaspor'un 16 gollü yıldızı Vagner Love, geçtiğimiz hafta içinde antrenmanda sakatlanmış, son oynanan Osmanlıspor maçında da forma giyememişti. Yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Love, tedavisini hızlandırmak için Brezilya'dan özel fizyoterapistini getirtti. Özel bir antrenman programıyla takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Love'ın Kayserispor maçında oynamak istediği öğrenilirken, oyuncunun günde 2 özel programla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

LOVE YOKSA GOL YOK

Süper Lig'in ilk 4 sırasında yer alan takımlardan sonra en çok gol atan takım (45) ünvanını elinde bulunduran turuncu yeşilliler, Vagner Love'ın forma giyemediği Osmanlıspor maçında skor üretemedi. 6 hafta sonra ilk kez rakip kaleye gol atamayan Alanyaspor'un haftalar sonra gol atma serisi ve 3 haftalık galibiyet serisi sona ermiş oldu. Kayserispor maçıyla birlikte yeşil sahalara dönmek isteyen Love'ın yakın çevresine "Bir an önce iyileşmek ve gollerime devam etmek istiyorum" dediği öğrenildi.