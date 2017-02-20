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Karateye 'Final' damgası

Antalya'da düzenlenen Karate Komite Müsabakaları'na Alanya Final Lisesi sporcuları damga vurdu

Karateye 'Final' damgası

Antalya'da düzenlenen Karate Komite Müsabakaları'na Alanya Final Lisesi sporcuları damga vurdu

20 Şubat 2017 Pazartesi 00:07
Karateye 'Final' damgası
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MÜSABAKALARDA 3 altın, 1 de gümüş madalya kazanan Final Lisesi sporcuları, antrenörlerine, öğretmenlerine ve arkadaşlarına büyük sevinç yaşattı. Turnuvada 10. sınıf öğrencisi Muhammet Üstün 82 kiloda altın madalya, 9. sınıf öğrencisi Yusuf Kaya 50 kiloda altın madalya, 11. sınıf öğrencisi İlkim Gökalp 60 kiloda altın madalya ve 9. sınıf öğrencisi Sümeyye Üstün de 68 kiloda Antalya il ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Dereceye giren sporcuları kutlayan Alanya Final Lisesi Okul Müdürü Necat Küçük "Bu başarıda emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere, antrenörler ve öğrencilerimizin ailelerini tebrik ederim" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKarate Komite MüsabakalarıAlanya Final LisesiFinal
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