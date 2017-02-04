Karakan Çavuşoğlu’nu tebrik etti

THF Başkanı Sadık Karakan, Salon Hokeyi Erkekler 2. Lig'e Yükselme Müsabakaları'nın 28-31 Ocak tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirildiğini söyledi. Burada ilk kez mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un en centilmen takım seçildiğini belirten Karakan, "Aytemiz Alanyaspor'un başkanı sayın Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu, teknik heyet ve sporcularına hokeye verdikleri destekten dolayı kutluyorum. Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Karşılaşmaları da 1-5 Şubat tarihleri arasında Alanya’da oynanıyor. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise profesyonel futbol takımı ve altyapı takımlarının yanında tüm amatör spor branşlarını desteklediklerini ve ellerinden geldiğince faaliyetlerde yer almaya çalıştıklarını kaydetti. Ziyaret sonunda THF Başkanı Karakan, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'na üzerinde ismi yazan 7 numaralı milli takım formasını, Çavuşoğlu ise Karakan'a üzerinde ismi yazan 27 numaralı Aytemiz Alanyaspor forması hediye etti.