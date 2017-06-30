Kadroda yer yok

ALANYASPOR, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan alınan ancak geçirdiği sakatlıktan ötürü verim alınamayan sağ bek Erhan Kartal'ı yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. 24 yaşındaki oyuncudan kendisine kulüp bulmasını isteyen Alanyaspor yönetiminin, oyuncuyu kampa götürmeyeceği öğrenildi. Erhan, geçen sezon 4 Süper Lig, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda turuncu yeşilli formayı terletirken, devre arasında kiralık olarak gittiği Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde ise 8 maçta forma giydi.
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