Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 35°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.559
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5876
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Kadroda yer yok

Geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Erhan Kartal'ı yeni sezon kadrosunda düşünmediği öğrenilen Alanyaspor yönetiminin, oyuncudan kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi

Kadroda yer yok

Geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Erhan Kartal'ı yeni sezon kadrosunda düşünmediği öğrenilen Alanyaspor yönetiminin, oyuncudan kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi

30 Haziran 2017 Cuma 23:34
Kadroda yer yok
banner404

ALANYASPOR, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan alınan ancak geçirdiği sakatlıktan ötürü verim alınamayan sağ bek Erhan Kartal'ı yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. 24 yaşındaki oyuncudan kendisine kulüp bulmasını isteyen Alanyaspor yönetiminin, oyuncuyu kampa götürmeyeceği öğrenildi. Erhan, geçen sezon 4 Süper Lig, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda turuncu yeşilli formayı terletirken, devre arasında kiralık olarak gittiği Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde ise 8 maçta forma giydi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Erhan KartalAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tenisçi sıcaktan bayıldı
Tenisçi sıcaktan bayıldı
Musa Nizam tamam
Musa Nizam tamam
Yeniler görücüye çıkacak
Yeniler görücüye çıkacak

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals