Judoda büyük başarı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı okul sporları faaliyetler takviminde yer alan Antalya Okul Sporları judo il seçmelerinde Alanya'yı temsil eden Mahmutlar Ortaokulu öğrencisi Ömer Kodal, 55 kiloda il şampiyonu, aynı okul öğrencilerinden Aleyna Saltalı 52 kiloda il üçüncüsü ve Selçuklu Ortaokulu öğrencisi Kadir Buhur 34 kiloda il birincisi olarak Alanya'ya büyük gurur yaşattılar. Antalya'da madalyalara ambargo koyan Alanyalı öğrenciler, Karaman'da yapılacak olan 'Yıldızlar Judo Yarı Final Müsabakaları'na da katılmaya hak kazandılar.