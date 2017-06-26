Jose Mourinho'nun acı günü

DAHA önce Barcelona, Real Madrid ve Chelsea gibi kulüpleri çalıştırmış olan tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho'nun babası eski futbolcu ve teknik direktör olan Felix Mourinho vefat etti.
Futbolculuk kariyerinde Vitoria ve Belenenses kalelerini koruyan baba Mourinho, 20 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 11 farklı takımı çalıştırmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.