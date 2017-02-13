'İyi bir hava yakaladık'

HAFTALAR süren galibiyet hasretinin ardından Gençlerbirliği karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kupa maçları arasında 15 günlük bir boşluk vardı. Hoca değişikliği yaptık ve Saffet Susiç'i getirdik. Futbolcuları tanıma süreci, Afrika Kupası’ndan dönen oyuncularımız, yaptığımız takviyeler… Hocamız takımı analiz etme ortamı buldu. İyi de bir hava oluştuğunu gözlemledik. Gençlerbirliği önemli bir rakip. Bizim de çıkışa geçmemiz lazımdı. Futbolcularımız hakikaten iyi bir oyun ortaya koydular ve pozisyon vermediler. Neticesinde hak ettiğimiz bir galibiyet almış olduk. Yukarılara doğru tırmanmamız ve ligde kalmamız gerekiyor" dedi.

"FAYDALI OLACAKLAR"

Futbolcularının form düzeyinden memnun olduklarını da anlatan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Junior Fernandes hakikaten iyi bir oyuncu. Klasını gösterdi. Takıma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Diğer transferlerimizin için de bu geçerli. Vagner Love’un kalitesi belli. Allah nazardan saklasın. Gol atıyor, attırıyor. Üstüne koya koya gidiyor. Bir de arkadaşlarıyla ve hocalarla diyaloğu çok iyi. Örnek bir futbolcu. Bu bizim için önemli. Kendisinden memnunuz. Daha da faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi.

"GELEN GİTMEK İSTEMİYOR"

Sözleşmesi bitecek olan futbolculara da değinen Hasan Çavuşoğlu, "Fernandes konusunda 2 milyon Euro paramız olursa ve ligde kalırsak bonservisini alabiliriz. Ama bu bütçeler kolay değil. Sözleşmesinde de öyle yazıyor zaten. Ligde kalacağımıza canı gönülden inanıyoruz. Bize gelen futbolcular zaten gitmek istemiyor, çok mutlular. Candeias da var. O da 1 yıllık kiralık gelmişti. Sezon sonu bonservisi alalım diyoruz. Biz futbolcuları mutlu ediyoruz. Alanya’nın da bir güzelliği var. Eşleri de çok mutlu oluyor. Bu da futbolcuların tercihi açısından önemli" yorumunu yaptı.

"TRABZON ZORLU RAKİP"

Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig’de gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı hakkında ise, "Trabzonspor 4’te 4 yaptı. 4 büyüklerden biri ve çok formda. Zorlu bir maç olacak. İyi bir netice almak için oraya gideceğiz. İnşallah elimizden ne geliyorsa takımımız ve futbolcularımız yapacaktır. Her maça puan ve puanlar için çıkıyoruz. O maça da öyle gideceğiz. Trabzonspor hakikaten formda bir takım ama biz de form grafiğini yavaş yavaş yakalıyoruz. İnşallah iyi bir maç olur" ifadelerini kullandı.