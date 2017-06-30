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İşte Maicon'un Galatasaray'a maliyeti

Galatasaray, yeni transfer Maicon için Sao Paulo'ya 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar futbolcuya ise yıllık 2 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödeyecek

İşte Maicon'un Galatasaray'a maliyeti

Galatasaray, yeni transfer Maicon için Sao Paulo'ya 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar futbolcuya ise yıllık 2 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödeyecek

30 Haziran 2017 Cuma 16:15
İşte Maicon'un Galatasaray'a maliyeti
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SARI-kırmızılı takım, Maicon transferine ilişkin maliyetleri açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Maicon Pereira Roque ve kulübü Sao Paulo FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 7.000.000 EUR net tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 1.000.000 Euro (net) olmak üzere, Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net Futbolcunun forma giyeceği yirmi beşinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig ve UEFA müsabakaları) istinaden 250.000 Euro net Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig ve UEFA müsabakaları) istinaden 250.000 Euro net
Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti

Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir." 

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYeni Transfer MaiconSao Paulo
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