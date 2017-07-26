Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

İşte ilk üç haftanın programı

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı

İşte ilk üç haftanın programı

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:10
İşte ilk üç haftanın programı
banner404

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Süper Lig’de ilk 3 hafta oynanacak maçların programını açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden açıklanan programda açılış maçında 11 Ağustos Cuma günü saat 21.45’te Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig’de ilk 3 haftanın programı şöyle:

1. Hafta

11 Ağustos Cuma
21.45 Medipol Başakşehir - Bursaspor

12 Ağustos Cumartesi
20.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor
20.00 Akhisar Belediyespor - Sivasspor
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa
21.45 Göztepe - Fenerbahçe

13 Ağustos Pazar
20.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

14 Ağustos Pazartesi
21.45 Galatasaray - Kayserispor

2. hafta

18 Ağustos Cuma
21.45 Kasımpaşa - Beşiktaş

19 Ağustos Cumartesi
20.00 Bursaspor - Alanyaspor
20.00 Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehir
21.45 Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor
21.45 Osmanlıspor - Galatasaray

20 Ağustos Pazar
20.00 Kayserispor - Göztepe
21.45 Antalyaspor - Akhisar Belediyespor
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor

21 Ağustos Pazartesi
21.45 Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği

3. hafta

25 Ağustos Cuma
21.45 Alanyaspor - Kardemir Karabükspor
21.45 Galatasaray - Sivasspor

26 Ağustos Cumartesi
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
20.00 Beşiktaş - Bursaspor
21.45 Kayserispor - Osmanlıspor
21.45 Göztepe - Trabzonspor

27 Ağustos Pazar
20.00 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor
21.45 Akhisar Belediyespor - Kasımpaşa
21.45 Gençlerbirliği - Fenerbahçe 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigIlhan Cavcav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda Turan'dan imalı beğeni
Arda Turan'dan imalı beğeni
Taraftarlara teşekkür
Taraftarlara teşekkür
Fatih Terim giderayak Türk futbolunun cebini de sarstı
Fatih Terim giderayak Türk futbolunun cebini de sarstı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals