İşte ilk üç haftanın programı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Süper Lig’de ilk 3 hafta oynanacak maçların programını açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden açıklanan programda açılış maçında 11 Ağustos Cuma günü saat 21.45’te Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig’de ilk 3 haftanın programı şöyle:
1. Hafta
11 Ağustos Cuma
21.45 Medipol Başakşehir - Bursaspor
12 Ağustos Cumartesi
20.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor
20.00 Akhisar Belediyespor - Sivasspor
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa
21.45 Göztepe - Fenerbahçe
13 Ağustos Pazar
20.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
14 Ağustos Pazartesi
21.45 Galatasaray - Kayserispor
2. hafta
18 Ağustos Cuma
21.45 Kasımpaşa - Beşiktaş
19 Ağustos Cumartesi
20.00 Bursaspor - Alanyaspor
20.00 Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehir
21.45 Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor
21.45 Osmanlıspor - Galatasaray
20 Ağustos Pazar
20.00 Kayserispor - Göztepe
21.45 Antalyaspor - Akhisar Belediyespor
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor
21 Ağustos Pazartesi
21.45 Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği
3. hafta
25 Ağustos Cuma
21.45 Alanyaspor - Kardemir Karabükspor
21.45 Galatasaray - Sivasspor
26 Ağustos Cumartesi
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
20.00 Beşiktaş - Bursaspor
21.45 Kayserispor - Osmanlıspor
21.45 Göztepe - Trabzonspor
27 Ağustos Pazar
20.00 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor
21.45 Akhisar Belediyespor - Kasımpaşa
21.45 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
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