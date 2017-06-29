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İşte Gomis'in alacağı ücret

Galatasaray, Bafetibi Gomis transferi için kulübü ve oyuncuya ödenecek ücretleri açıkladı

İşte Gomis'in alacağı ücret

Galatasaray, Bafetibi Gomis transferi için kulübü ve oyuncuya ödenecek ücretleri açıkladı

29 Haziran 2017 Perşembe 15:59
İşte Gomis'in alacağı ücret
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GALATASARAY, Gomis için Swansea City'e 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Sarı-kırmızılı takımın açıklamasına göre, yapılan anlaşma şöyle:

"Profesyonel futbolcu Bafetibi Gomis ve kulübü Swansea City AFC (Swansea) ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca imza parası olarak net 2.500.000 EUR ve şampiyonluk halinde prim olarak net 200.000 USD ödenecektir. Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir." 

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Son Güncelleme: 29.06.2017 16:10
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBafetibi Gomisücret
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